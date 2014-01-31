Львівські підприємці працевлаштують беркутівців, які перейшли на бік народу

Про це в інтерв’ю DW заявив член Комітету підприємців Львівщини Ярослав Рущишин.

Чоловік публічно зізнався, що прослужив у спецпідрозділі 24 роки, але тепер не може без сорому дивитися в очі хлопцям, які роблять такі безчинства, і не може бути на службі у держави, якою керують люди з судимістю.

"Людей уже не вернеш, але я хочу вибачитися за тих хлопців, за героїв, за вірменина", - заявив для ЗМІ відставний беркутівець Ярослав.

Разом з паном Ярославом рапорти на звільнення подали четверо працівників спецпідрозділу "Беркут", один з них перебуваючи у Києві. Всі рапорти задоволено, повідомив головний міліціонер області Олександр Рудяк.

"Ті, хто вже написали заяви, проявивши своє сумління, а також сім'ї загиблих на Майдані отримають допомогу і однозначно будуть забезпечені роботою", - каже бізнесмен Рущишин.

Комітет підприємців Львівщини також готовий буде обговорити можливість працевлаштування тих, хто ще сумнівається, але теж думає про відставку.

"Одна справа, коли люди однозначно роблять свій вибір і йдуть, інша справа, коли міліціонери чекають розв’язки протистояння, а вже потім "перебігають", - пояснює член комітету підприємців.

Комітету треба скласти перелік компаній, які готові будуть взяти до себе відставних службовців, враховуючи специфіку їх діяльності і чималу зарплату у 4-5 тисяч гривень, додав бізнесмен.

Про готовність фінансово підтримати екс-беркутівців також днями заявили і чернівецькі банкіри.

Зокрема, банкір і активіст Майдану Петро Олексюк публічно озвучив про свій намір платити впродовж півроку зарплату двом колишнім працівникам спецпідрозділу в обмін на рапорт про звільнення.

"Допоки вони шукатимуть роботу, або змінюватиметься влада, ми гарантуємо їм виплати, - зазначає в інтерв’ю регіональним ЗМІ банкір. – Головне, щоб людей більше не били", - каже Олексюк.