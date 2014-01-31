Євросоюз може допомогти, але не вирішити кризу в Україні - Туск

Про це сказав голова уряду Польщі Дональд Туск сьогодні у Берліні після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Ми не можемо сьогодні фінансувати конфлікт в Україні. Мова не про те, аби Європа сказала, що почне фінансувати того чи іншого політика чи політичну партію. Для нас ключова справа - це допомогти Україні створити політичний консенсус для того, аби сьогодні та в майбутньому демократичні процедури були способом на вирішення конфлікту в Україні", - сказав Туск.

Читайте такожМеркель: Переговори опозиції і влади важливіші за введення санкцій Він запевнив, що Польща візьме участь у наданні допомоги представникам громадянського суспільства в Україні, зауваживши, що це не є "відповіддю на нинішню кризу, а лише зміцненням того, що вже робилося раніше".

"Але головною ціллю повинна бути допомога для досягнення порозуміння таким чином, аби українці самі могли ухвалювати рішення елементарною згодою між собою", - наголосив Туск.

Читайте такожЄС може покращити умови угоди про асоціацію з Україною - ТускВін назвав "надзвичайною" допомогу Євросоюзу Україні. "Те, що наші дії не приносять швидкого ефекту, не є результатом браку рішучості, а пояснюється простим фактом - ні Кетрін Ештон, ні комісар (Штефан) Фюле не замінять влади та суспільства України для вирішення цієї проблеми", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

Як повідомляв УНІАН, Туск цього тижня провів ряд зустрічей з лідерами ЄС, Європарламенту, канцлером Німеччини, президентами Франції та Швейцарії, головами урядів країн Вишеградської четвірки, на яких обговорював питання допомоги для вирішення політичної кризи в Україні. Сьогодні запланована зустріч Туска з головою уряду Великої Британії.