Українці виборюють демократичне майбутнє Європи - Держсекретар США

Про це заявив Державний секретар США Джон Керрі у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Керрі, «ніде боротьба за демократичне майбутнє Європи не є сьогодні більш важливою, ніж в Україні».

«Переважна більшість українців прагне жити вільно у безпечній і процвітаючій країні. Вони борються за право спілкуватися з партнерами, які допоможуть їм реалізувати їхні устремління», – наголосив Керрі.

«Сполучені Штати та ЄС солідарні з народом України в цій боротьбі. Росія та інші країни не повинні дивитися на європейську інтеграцію своїх сусідів як на програшний варіант. Фактично уроки останніх півсотні років полягають у тому, що ми можемо досягти набагато більшого, коли Сполучені Штати, Росія і Європа спільно працюватимуть», – наголосив держсекретар США.

Джон Керрі очолює делегацію Сполучених Штатів на Мюнхенській конференції з безпеки, яка розпочалася 31 січня. У кулуарах конференції 1 лютого він планує зустрітися з лідерами української опозиції Арсенієм Яценюком і Віталієм Кличком.

Офіційну делегацію України очолює в.о.міністр закордонних справ Леонід Кожара.