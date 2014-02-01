ЄС продовжує наполягати на звільненні Тимошенко - ВО «Батьківщина»

Про це єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив на зустрічі в Мюнхені з дочкою екс-прем'єра Євгенією Тимошенко та заступником голови партії "Батьківщина" Григорієм Немирею, повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина».

«Ми продовжуємо порушувати питання про звільнення Юлії Тимошенко під час кожної нашої зустрічі, і розглядаємо це як лакмусовий папірець на відданість демократії і як символ відсутності верховенства права в Україні», - зазначив Фюле.

Також він поінформував про позицію ЄС щодо України, яка враховує останні випадки ескалації конфлікту і полягає в тому, що необхідно притягти всіх винних до відповідальності.

«Згідно з нормами європейського права, це питання обговорюється в інституціях ЄС та країнах-членах ЄС. ЄС має намір інтенсифікувати свою роль у вирішенні загострення політичної кризи в Україні», - підкреслив Фюле.

Також він заявив, що обговорюватиме ситуацію в Україні на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.

У свою чергу глава МЗС Норвегії Берґе Бренде заявив, що новий уряд Норвегії зайняв принципову позицію щодо збільшення тиску для звільнення Тимошенко та інших політв'язнів в Україні.

«Україна - це європейська держава, а її народ заслуговує на гідне майбутнє. Юлія Тимошенко та інші політв'язні режиму Януковича мають бути негайно звільнені», - наголосив Бренде.

Окрім того глава МЗС Норвегії висловив особливе занепокоєння намаганням політизувати армію.

«Втягування армії в політичні конфлікти є неприпустимим», - підкреслив міністр.