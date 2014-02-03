Арбузов доручив прискорити відновлення електропостачання населених пунктів

Про це йдеться в урядовому дорученні.

«Забезпечити своєчасну доставку необхідної кількості снігоприбиральної та іншої спецтехніки, цілодобове чергування комунальних служб та рятувальників на дорогах, де утворилися затори. Створити необхідну кількість пунктів обігріву для водіїв і пасажирів, які опинилися у сніговій пастці», - сказано в дорученні в.о. прем'єр-міністра, що стосується діяльності Мінінфраструктури, Міноборони, МВС, Мінрегіонбуду, Держслужби надзвичайних ситуацій а також керівників областей, які постраждали від несприятливих погодних умов.

Одним з пунктів доручення Арбузова зазначено вимогу до Міненерговугілля прискорити відновлення електропостачання населених пунктів.

Мінфін, згідно з дорученням, повинен виділити необхідне фінансування для організації безперебійної роботи снігоприбиральної техніки, пунктів обігріву та комунальних служб», - сказано в дорученні виконуючого обов'язки прем'єр-міністра.

Сьогодні під час оперативної наради в уряді, відомства, відповідальні за виконання доручення, відзвітували про стан справ та діях, спрямованих на боротьбу з наслідками стихії.