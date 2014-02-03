Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо кредиту з боку ЄС - Кожара

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара на брифінгу в Києві.

«На сьогодні у нас немає офіційних пропозицій з боку ЄС», - зазначив Кожара, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Читайте такожУ Мюнхені Кожара розповів, що Україна може стати банкрутом - Більдт Він додав, що це питання обговорюватиметься під час візиту Кетрін Ештон у Київ.

Як повідомляв УНІАН, Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої і безпекової політики Кетрін Ештон в інтерв'ю виданню Wall Street Journal сказала, що Євросоюз і США працюють над великим планом фінансової допомоги Україні.

Ці дії, за її словами, спрямовані на надання допомоги Україні в перехідний період, коли тимчасовий уряд може розпочати політичні та економічні реформи перед призначеними на 2015 рік президентськими виборами.

Читайте такожКожара і Сікорський обговорили внутрішньополітичну ситуацію в УкраїніОбсяг допомоги «буде чималим», сказала Ештон, умови цієї допомоги не потребують укладення Києвом довгострокової угоди з Міжнародним валютним фондом.

Ештон додала, що пакет може складатися не тільки з грошей, а й може також містити інвестиційні зобов'язання й інші пропозиції.

Ештон відвідувала Україну минулого тижня, щоб сприяти діалогу між урядом і опозицією. Вона також планує приїхати до Києва цього тижня.