Україна перебуває в економічній скруті, але не через Угоду з ЄС - Баррозу

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Баррозу сказав на спільній прес-конференції з грузинським прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі.

Читайте такожБаррозу заявив, що ЄС не змагатиметься на аукціоні за підпис України"Україна перебуває в економічній скруті, але не через Угоду про асоціацію з нами. Країна постала перед численними економічними викликами і ми маємо поглянути, чи ми можемо тут щось вдіяти. Ми це обговорюємо з нашими різними партнерами, як допомогти Україні на європейській стежині", - сказав Баррозу.

"Бо європейський шлях - це те, чого чітко прагнуть більшість українців. Вони хочуть наблизитись до Європейського Союзу і ми, звичайно, готові підтримати це", - додав президент Єврокомісії.

Читайте такожБаррозу нагадав, що ЄС все ще пропонує Україні асоціаціюБаррозу також сказав, що ЄС є найбільшим донором України, виділивши їй 3,3 млрд євро в грантах і 10,5 млрд євро у вигляді кредитів. Він додав, що 610 млн євро макроекономічної допомоги ЄС будуть виділені Україні як тільки вона досягне угоди з Міжнародним валютним фондом про відновлення кредитування.

"Ми також готові збільшити нашу допомогу для імплементації Угоди про асоціацію із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі", - додав Баррозу.