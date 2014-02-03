Парубій заперечує частину інформації про переговори силовиків Майдану з МВС і СБУ

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів комендант Будинку профспілок Андрій Парубій.

За його словами, переговори дійсно ведуться. Але інформація про те, що "афганці" і "Правий сектор" готові звільнити Укрдім та КМДА в обмін на звільнення затриманих і заарештованих владою - не відповідає дійсності.

Читайте такожСьогодні набуває чинності закон про амністію учасників акцій протесту"Ми провели нараду і прийшли до розуміння, що для нас дуже важливо, аби всі наші активісти опинилися на волі. Коли останній наш активіст буде звільнений (станом на вчорашній вечір було приблизно 125 незвільнених по Україні), ми вийдемо на нульовий цикл. З цього нульового циклу можна робити вже якісь інші кроки у переговорах.

Кроки можуть бути різні, може йти мова про звільнення адмінбудівель. Про Український дім мова не йде, це помилкова інформація. Обговорюється варіант звільнення розв'язки на Грушевського. Але яке рішення буде прийнято, залежить від того, чи будуть звільнені наші активісти, а також від того, як завтра в парламенті будуть проходити переговори", - сказав Парубій.

Нагадаємо, раніше представник "афганців" в самообороні Майдану Олег Міхнюк заявив, що вони і "Правий сектор" домовилися з силовиками звільнити КМДА в обмін на звільнення всіх активістів.