Брок: Фінансова допомога Києву з боку Росії - це шантаж з інтервалом у 2 місяці

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про німецький євродепутат Брок заявив у Страсбурзі на прес-конференції під час сесії Європейського парламенту.

Читайте такожЄвродепутат: Як тільки ми залишили Київ, Янукович раптом одужав"Нині в Україні ми бачимо, що те, що обіцяє Росія, є дуже маніпулятивним. Гроші надаються лише кожні два місяці. Висуваються нові умови, це - новий шантаж, який здійснюється кожні два місяці. Росія використовує свій тиск з огляду на те, хто в уряді (України)", - сказав євродепутат Брок.

"Це втручання у класичному вигляді. Ми маємо - як можемо - стати цьому на заваді. Росія повинна припинити робити те, що вона робить: використовувати торгівельну політику для тиску, щоб звернути Україну з європейського шляху. Це неприйнятно, але це має місце все частіше. З цим миритися не можна. Через це в Україні наростає спротив співпраці з Росією", - додав Брок.

Читайте такожЄвродепутат Брок: Затриманих активістів Євромайдану необхідно звільнити Як повідомлялося, у грудні 2013 року Росія та Україна погодили виділення Києву кредиту в сумі 15 млрд доларів траншами. Перший транш у розмірі 3 млрд доларів був виділений у грудні минулого року. Нині з Москви лунають заяви, що не варто поспішати з виділенням наступного траншу у розмірі 2 млрд доларів до формування нового українського уряду після відставки уряду прем'єра Миколи Азарова.