Автомобіль луганських «УДАРівців» затримано через анонімний дзвінок про замінування

Про це кореспонденту УНІАН розповів прес-секретар партії «УДАР» в Луганській області Євген Кобан.

Читайте такожВ Ужгороді міліціонери затримали групу озброєних молодиків зі ЛьвоваЗа словами Кобана, близько 17.00 луганські активісти забирали посилку з агітаційними листівками на підтримку Євромайдану на «Новій пошті», розташованій за адресою вулиця Оборонна, 109. Через якийсь час машину затримали співробітники ДАІ і невідомі особи в цивільному, які мали намір без документів провести обшук автомобіля.

«Ми відмовили в несанкціонованому обшукові і викликали наших співробітників з юридичного департаменту партії. Невдовзі приїхала міліція, яка повідомила, що надійшов анонімний дзвінок про те, що в нашому автомобілі знаходиться вибухівка», - по телефону повідомив Кобан, який пов'язує всі ці події з політичною діяльністю.

На даний момент на місці затримання знаходяться співробітники прокуратури, швидка допомога, автомобіль ДСНС, міліція, всі чекають прибуття саперів.

Прес-секретар Луганської міліції Тетяна Погукай підтвердила, що був анонімний дзвінок про замінування.