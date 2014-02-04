"Регіонали" готуються до блокування Ради

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Українська правда.

"14 законопроектів, які надзвичайно важливі, пропонувалися сьогодні і мною як представником президента, і Олександром Єфремовим (головою фракції ПР) на погоджувальній раді як необхідні для того, щоб почати знімати напругу в сфері розвитку підприємництва…", - почав політик.

"Ми не маємо шансу ухвалювати, оскільки, як я розумію, завтра Верховну Раду буде заблоковано", - додав він, звертаючись до опозиціонера Сергія Соболєва.

Мірошниченко зазначив, що депутати не можуть ухвалювати й інші закони, "оскільки Верховна Рада не працює".

"І кінець минулої сесії ми не працювали, і позачергову сесію практично ми на нарадах провели – не ухвалили жодного закону, крім амністії, і так само нас очікує початок наступної сесії в конфлікті, в постійних звинуваченнях, і нічого ми не можемо запропонувати людям", - підсумував він.

Як відомо, погоджувальна рада у понеділок відзначилася сварками, лідери фракцій продовжили нараду в кабінеті спікера ВР Володимира Рибака.