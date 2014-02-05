Західні регіони відстають з прийняттям місцевих бюджетів - Арбузов

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арбузов заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

“У багатьох регіонах не прийнято місцевий бюджет. У цілому по країні затверджено більше 40% місцевих бюджетів. Але в багатьох областях рівень затвердження коливається у межах 2-10%”, - зауважив Арбузов.

Він наголосив, що серед тих, які відстають, “регіони, охоплені протестними настроями: це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська і Хмельницька області”.

«Для вирішення цього питання, перш за все, необхідно розблокувати роботу адміністративних будівель. Тоді органи влади в регіонах зможуть належним чином виконувати свої функції. Аби забезпечити нормальний бюджетний процес на всіх рівнях, доручаю міністру фінансів (Юрію Колобову - УНІАН) сприяти якнайшвидшому прийняттю місцевих бюджетів. Триматиму це питання на особистому контролі», - підкреслив Арбузов.