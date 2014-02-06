Янукович пообіцяв Нуланд якомога швидше звільнити затриманих активістів

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд сьогодні в Києві.

За даними прес-служби, сторони обговорили шляхи врегулювання внутрішньополітичної ситуації в Україні на основі діалогу влади та опозиції.

Президент наголосив, що зробить усе для того, щоб запобігти ескалації конфлікту в державі.

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Янукович зазначив, що всі питання повинні вирішуватися виключно шляхом мирних переговорів та політичного діалогу. "Тільки за рахунок діалогу і компромісів можливо вивести країну з політичної кризи", - сказав Президент.

Він також підкреслив, що є прихильником якнайшвидшого проведення конституційної реформи з дотриманням усіх необхідних процедур з підготовки Основного Закону.

Крім того, Янукович виявив готовність до продовження діалогу з опозицією, зазначили в прес-службі.