Лідери РФ і Китаю жорстко засудили втручання ззовні в ситуацію в Україні - прес-секретар Путіна

Про це повідомив прес-секретар російського Президента Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі в Сочі керівників двох країн, передає РІА «Новости».

Читайте такожЯнукович зустрінеться з Путіним у Сочі«Торкнулася тема України. З обох сторін було наголошено на неприпустимості будь-якого втручання ззовні в те, що відбувається. Прозвучало дуже жорстке засудження такого втручання», - сказав Пєсков.

За його словами, засудження висловила китайська сторона і російська сторона його підтримала.