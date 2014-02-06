Лідери РФ і Китаю жорстко засудили втручання ззовні в ситуацію в Україні - прес-секретар Путіна
19:19, 06 лютого 2014Політика
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Президент РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін жорстко засудили втручання ззовні в ситуацію в Україні.
Фото : REUTERS
Про це повідомив прес-секретар російського Президента Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі в Сочі керівників двох країн, передає РІА «Новости».
Читайте такожЯнукович зустрінеться з Путіним у Сочі«Торкнулася тема України. З обох сторін було наголошено на неприпустимості будь-якого втручання ззовні в те, що відбувається. Прозвучало дуже жорстке засудження такого втручання», - сказав Пєсков.
За його словами, засудження висловила китайська сторона і російська сторона його підтримала.
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