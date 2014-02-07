Резолюція Європарламенту щодо України стала найжорсткішою з часів ядерного роззброєння - політолог

Резолюція Європейського парламенту по Україні, прийнята 6 лютого, є найжорсткішою з часів ядерного роззброєння у 90-х роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий на прес-конференції.

«Це найбільш жорстка резолюція за всі роки незалежної України і відносин з європейськими країнами. Жорсткішою резолюція була тільки, коли Україна коливалася з ядерним роззброєнням у 90-х. Зараз це дуже жорстко», - відзначив експерт.

У цілому, за словами Чалого, Європа солідарна з українцями, оскільки європейські цінності захищаються не лише на Майдані в Києві, а і по всій Україні

Проте, вважає Чалий, у резолюції міг би бути чіткий месседж і позиція щодо лібералізації візового режиму з Україною.

«На столі у європарламентаріїв лежали пропозиції щодо рішучіших кроків до позитивних жестів стосовно громадян України. Спілкування з європейськими політиками засвідчило, що вони не хочуть робити такий подарунок при режимі, який існує сьогодні в Україні. Це єдине, що зупиняє їх зробити такий крок. Політичне рішення є, але воно ще не увійшло до резолюції», - сказав Чалий.

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Він упевнений, що Україна ще може розв’язати внутрішній конфлікт, що склався, враховуючи консультації західних партнерів. Проте, за його словами, важливо не допустити, щоб внутрішній конфлікт в Україні розв’язували за межами країни.

Політичний аналітик Інституту євроатлантичної співпраці Володимир Горбач, у свою чергу, відзначив, що «ця резолюція, напевно, є найцікавішою з усіх резолюцій, які будь-коли приймав Європарламент».

За його словами, є кілька цікавих моментів, які з'явилися у цьому тексті і яких не було раніше. Одним з головних Горбач назвав згадування двічі Росії. «Тобто, у цьому документі РФ розглядається як сторона конфлікту. Вперше такий підхід було застосовано в резолюції ПАРЄ», - вважає Горбач.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Європарламент прийняв резолюцію, в якій закликав Євросоюз розпочати підготовку адресних санкцій на поїздки, активи і нерухомість стосовно українських чиновників, парламентаріїв, бізнесменів, відповідальних за «жорсткі заходи» на Євромайдані.

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Також Європарламент закликав Президента України Віктора Януковича припинити використовувати «Беркут» та інші спецпідрозділи у провокаціях, викраданні людей, тортурах і побитті.

Разом з тим, у резолюції міститься заклик до ЄС, МВФ і інших фінансових інституцій продовжувати підготовку пакету допомоги для подолання економічної кризи в Україні.

Міністерство закордонних справ України взяло до уваги резолюцію Європейського парламенту, але вважає, що її незбалансований характер підриває процес стабілізації ситуації.