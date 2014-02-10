Рада ЄС сьогодні розгляне ситуацію в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, це передбачено у порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ.

«Міністри обговорять питання «Східного партнерства», а також останні події в Україні», - йдеться у документі.

Читайте такожСитуацію в Україні обговорять на зимовій сесії ОБСЄТакож глави МЗС країн Євросоюзу торкнуться проблематики південного сусідства, відносин з Єгиптом, Тунісом, Єменом, урегулювання конфлікту у Сирії.

Як повідомляв УНІАН, раніше високопоставлений європейський дипломат зазначав, що Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів розгляне питання підготовки адресних санкцій до українських можновладців після резолюції Європарламенту, у якій міститься заклик до підготовки такого кроку.

Читайте такожЄС готовий запропонувати Києву Програму економічної допомоги - Порошенко"Це - одне з питань серед багатьох, оскільки деякі країни-члени хочуть про це говорити", - сказав дипломат, коментуючи 7 лютого підготовку до засідання Ради ЄС, яке відбудеться під головуванням Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Серед інших питань міністри розглянуть шляхи деескалації конфлікту в Україні, проведення конституційної реформи та фінансової допомоги Києву. "Усі ці теми будуть на порядку денному", - зауважив дипломат.