ЗМІ склали рейтинг «розумних, але неприйнятих» законопроектів 2013 року

Такі результати рейтингу «розумних, але неприйнятих» законопроектів, складений газетою «Дзеркало тижня» і експертом Інституту законодавства Верховної Ради України, доктором держуправління, професором Валерієм Воротиным.

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У рейтинг також увійшли законопроекти про введення енергопаспортів для житлових будинків і про денонсацію Угоди між урядами СРСР і Кіпру про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, яке діяло з 1982 по 2013 р.

Укладачі рейтингу нагадали, що в минулому році було подано кілька слушних законопроектів про вдосконалення процедури держзакупівель (в т.ч. №№2680, 2443, 3381), пропонували зокрема, знизити мінімальний поріг суми держзакупівель для використання профільного закону, ввести обмеження на дроблення лотів, ввести максимальну різницю між закупівельною і ринковою ціною. Але ці законопроекти були відкладені або відхилені незважаючи на те, що щорічні корупційні втрати держави на держзакупівлі, за даними СБУ, становлять до 52 млрд. грн.

Аналогічно, був відхилений законопроект №2218 про створення Національного антикорупційного бюро. І це при тому, що, як нагадують автори, згідно з рейтингом Transparency International, Україна за рівнем корупції у 2013 р. зайняла 144е місце серед 177 країн.

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Також укладачі рейтингу позитивно оцінили законодавчу ініціативу представника Президента у Верховній Раді, народного депутата Юрія Мірошниченка ввести мінімальні роздрібні ціни на сигарети (поправка №209 до законопроекту №3000, також не прийнята) - 11 гривень (для сигарет з фільтром) та 5 гривень (без фільтра).

За розрахунками автора поправки, встановлення мінімальних цін на сигарети за рахунок зростання бази оподаткування додатково принесе в бюджет 1,5 млрд. грн. Показово, що подібний механізм був введений в 2013 р. в Нью-Йорку за ініціативою тодішнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга. В ЄС мінімальні ціни на сигарети діяли в Італії, Німеччині та Австрії.

Також в рейтингу були відзначені законопроекти про денонсацію Угоди між Урядом СРСР і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна. За даними НБУ, тільки в 2010-2011 рр. на Кіпр було виведено 51,5 млрд. доларів. В основному - через схеми сплати винагороди за використання прав інтелектуальної власності та переказу коштів українськими банками своїм кіпрським «дочірнім» і «материнським» компаніям. Назад в Україну у вигляді інвестицій була повернута сума в десять разів менше.

Але, замість цієї ініціативи, парламент ратифікував нову угоду з Кіпром. І хоча деякі норми передбачали введення мінімальних податків на репатріацію дивідендів, основні схеми з роялті і банківськими операціями залишилися недоторканими.