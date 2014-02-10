У Рівненському районі спалили машину екс-зятеві Ющенка

Про це повідомляє місцеве видання vse.rv.ua.

Сьогодні близько 05.30 ранку невідомі спалили автомобіль "Мерседес", на якому їздив активіст рівненського Майдану Олексій Хахльов.

Цей автомобіль належив двоюрідному брату Хахльова Юрію Міркову. Проте останнім часом ним користувався Олексій. Наразі на місці події тривають слідчі дії.

Читайте такожУ Харкові згорів гараж c гуманітарною допомогою для Майдану"Думаю це спроба залякати мене і всіх хто наважився протестувати і відстоювати свою думку і своє право. Але ця спроба марна. Машину звичайно шкода, але коли мова йде про долю цілої країни, то спалене авто – це дрібниця. Ми точно не відступимось і будемо продовжувати розпочату роботу" - прокоментував інцидент Хахльов.

Процес підпалу було зафіксовано на камери відеоспостереження.