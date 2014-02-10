На Майдані стартує навчальний проект “Майдан-Січ” - проект з навчання громадських активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, координатор громадянської кампанії “За відкриту владу” Ігор Курус розповів, що в рамках проекту всіх бажаючих навчатимуть, зокрема, як працювати у виборчих комісіях, як розбудовувати в регіонах громадянське суспільство, що робити в разі затримання міліцією.

“Курси для бажаючих будуть проходити в Києві на кількох майданчиках, будуть групи до 20 осіб. Записатися можна буде через місцеві майдани, через київський Майдан, а також через сторінку у «Фейсбук», заповнивши анкету. Курси будуть тривати 5-6 днів, ми забезпечимо людей проживанням та харчуванням. Спочатку будуть оглядові лекції за різними напрямками, а потім слухачі вивчатимуть ті теми, які їм більше до вподоби: виборчі технології, правозахисні знання та інші”, - сказав Курус.

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Також він додав, що на цьому тижні в рамках проекту “Майдан-Січ” будуть проведені дні відкритих дверей для координаторів Майдану, а з наступного тижня розпочнеться навчання для людей, які приїдуть з інших міст.