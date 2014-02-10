ЗМІ: В Україні формуються дві напівзаконні армії

Як повідомляє ТСН.Тиждень, серед таких організацій - харківський клуб з боїв без правил "Оплот", "Казаки" та російські байкери.

Як відомо, ідею так званого "Українського фронту" виголосили політики на зборах первинних осередків Партії регіонів у Харкові. Бійці "Оплоту" тепер виступають як "громадські активісти". Вони перші офіційно оголосили себе ворогами Майдану. Зібратися з силами "бійцям без правил" допомагає влада. Для цього у Харкові влаштовують багатотисячний зліт керівників первинних організацій Партії Регіонів. Порядком денним вони постановили створення "Українського фронту", як антиподу Майдану, а символом громадської ініціативи стала георгіївська стрічка.

Читайте такожПредставники АнтиАвтомайдану хочуть розтягнути МайданОкрім "Оплоту", з провладних позицій виступають деякі афганці та "Казаки", які мають тісні зв'язки з російськими "казачими" дружинами.

"Ми всі до єдиного вийшли на захист нашого міста пліч-о-пліч з "Оплотом". Продзвонив отаману великого війська донського - дали 10 тисяч козаків", - розповів отаман Ігор Черноіванов.

Окрім того, російські байкери вже десантувалися в Криму. Тепер вони також - "Український фронт".

Прикметно, що "народні дружини", як їх називають у деяких регіонах, фінансуються з місцевих бюджетів.

Паралельно загони самооборони створюють і на Заході країни. Керівник самооборони Євромайдану Андрій Парубій нещодавно повідомив про створення загальнонаціональної "міні-армії", яка буде координувати свої дії з Києвом. Керівники самооборони роз'їхались по регіонам – укріплювати позиції на місцях. Наразі до лав самооборонців увійшли 12 тис. членів.

Таким чином, невдовзі в Україні може з’явитися одразу дві напівзаконні армії.