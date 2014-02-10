КМДА не просила розганяти Майдан у ніч на 30 листопада - депутат

Про це йдеться у відповіді заступника голови КМДА Віктора Коржа на депутатський запит народного депутата Юрія Дерев'янка, фотокопію якої депутат розмістив на своїй сторінці у Facebook.

“Повідомляємо, що виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та її посадові особи, представники комунальних підприємств не звертались до правоохоронних органів щодо вжиття заходів щодо розчищення території Майдану Незалежності та вул. Хрещатик в період з 29 по 30 листопада від громадян, які перебували там та брали участь у мітингах і демонстраціях”, - йдеться у відповіді.

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Депутат звертає увагу, що, не дивлячись на це повідомлення від КДМА, МВС на своєму сайті повідомляє, що прибули на Майдан Незалежності на звернення Управління благоустрою КМДА.

Депутат розмістив поруч із копією відповіді від КМДА повідомлення, розміщене на сайті Міністерства внутрішніх справ за 30 листопада минулого року, в якому йдеться: "На Майдан Незалежності правоохоронці прибули на звернення Управління благоустрою КМДА. Активні дії представники Беркуту розпочали після того, як мітингувальники почали чинити опір міліціонерам, кидати у них сміттям, склянками, пляшками з водою та підпаленими палками".