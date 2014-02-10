З Булатовим зустрілася Президент Литви

З одним з лідерів Автомайдану Дмитром Булатовим, який зараз перебуває на лікуванні у Вільнюсі, зустрілася Президент Литви Даля Грібаускайте. Про це повідомляє Hromadske.TV на своїй сторінці у Twitter

У Twitter розміщено фото зустрічі Булатова і Грібаускайте, однак, крім самого факту зустрічі, інших подробиць поки що ще немає.

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Як повідомляв УНІАН, Булатова викрали 22 січня, а30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як розповів сам активіст, невідомі били, катували, порізали йому вухо і навіть розпинали - у нього проколи на руках. Він був госпіталізований у київську приватну клініку «Борис».

За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч.2. ст.146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Крім того, Булатов був оголошений в розшук і він фігурує у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 КК) в якості підозрюваного.

Заступник генерального прокурора Лілія Фролова заявила 2 лютого про відсутність будь-яких перешкод для виїзду Булатова за кордон. За її словами, дозвіл на його виїзд надав Шевченківський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури.

3 лютого вранці, стало відомо, що Булатов прибув на лікування в Вільнюс.