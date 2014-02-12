Росія та ЄС почнуть переговори по євроасоціаціі з Україною через декілька днів

Європейський Союз та Росія через кілька днів розпочнуть консультації у двосторонньому форматі щодо можливого негативного економічного впливу на РФ, який може мати Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це директор відділення Росії, «Східного партнерства» та Середньої Азії Європейської служби зовнішньої дії Гюннар Віганд заявив на конференції “Україна у 2014 році — що попереду?”, яка організована Центром європейської політики у Брюсселі.

“За кілька днів ми проведемо двосторонні консультації — не тристоронні консультації і не переговори, а саме двосторонні консультації щодо нібито негативного економічного впливу, який може мати Угода про асоціацію з Україною на Росію. Саме це офіційно дозволило Росію зайняти таку негативну позицію й опонувати Угоді про асоціацію, а також змінити думку керівництва України, коли Україна була на шляху політичної асоціації з ЄС”, - сказав Віганд.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2013 р. уряд України своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що включає угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Кабмін запропонував Євросоюзу та Росії провести тристоронні переговори у форматі ЄС – Росія - Україна. Росія згодна брати участь у таких переговорах, Євросоюз - ні.

29 листопада у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС, що викликало акції громадянського протесту по всій країні.

10 січня 2014 р. прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив сподівання, що Україні вдасться домовитися з Євросоюзом про проведення тристоронніх переговорів (Україна – ЄС - Росія) для підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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17 січня 2014 р. на брифінгу в Єврокомісії прес-секретар Комісара ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле Петер Стано наголосив, що Європейський Союз вкотре підкреслює, що не має наміру проводити тристоронні переговори у форматі ЄС – Україна - Росія щодо Угоди про асоціацію з Україною.

Про консультації експертів ЄС та Росії було домовлено на саміті “ЄС-Росія” 28 січня 2014 р. у Брюсселі.