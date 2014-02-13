Майже 500 людям не дали долучитися до позову проти Захарченка

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на попередньому судовому засіданні за позовом позафракційного народного депутата Юрія Дерев'янка до міністра внутрішніх справ Захарченка.

За словами судді Володимира Келеберди, “немає доказів, що бездіяльність відповідача якось вплинула на права та свободи цих осіб”.

У свою чергу, Дерев'янко повідомив, що “суд грубо проігнорував права людей, які долучились як треті особи до справи і подали відповідні заяви”. За словами депутата, суддя прийняв ухвалу не долучати їх як третб сторону, мотивуючи це недостатністю доказів того, що їхні права були порушені.

Читайте такожЗа спалення фото Пшонки і Захарченка відкрито справу“Сьогоднішнє рішення суду свідчить про те, що влада повністю ігнорує права громадян”, - наголосив Дерев’янко і додав: “Ми будемо наполягати, щоб Захарченка викликали до суду як основного свідка, який має дати пояснення та покази. Також ми будемо наполягати, щоб усі клопотання, які ми надали, були задоволені у повному обсязі”.

Як повідомляв УНІАН, позов Дерев'янка до Захарченка стосується визнання незаконною бездіяльності міністра стосовно невчинення ним жодних дій задля зупинення та попередження порушень законодавства України при забезпеченні працівниками МВС порядку на мирних заходах, демонстраціях та мітингах щодо підтримки євроінтеграції України та недопущення свавілля влади.