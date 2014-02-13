Луценко заявляє, що у парламенті скуповують голоси за прем’єрство Арбузова

“З владного кварталу приходять сигнали про підготовку голосування за прем'єрство Арбузова. Проект подання виготовили. Гроші на підкуп окремих "незалежних" депутатів виділили”, - пише Луценко у своєму блозі на Українській правді.

Він зазначає, що “пару позарегіональних персонажів для прикраси майбутнього уряду завербували”.

Луценко зазначає, що обрання Арбузова на посаду керівника уряду означатиме “повну відмову Януковича від політичного шляху розв'язання кризи у парламенті”.

Читайте такожУ ПР очікують, що Янукович подасть кандидатуру премєра наступного тижня“Новий уряд зі старою політикою грабежу і репресій означатиме виклик Майдану. Він цей виклик неодмінно прийме і після повної мобілізації прийде до Януковича”, - зазначає політик.

Також Луценко вважає, що “уряд Арбузова стане похоронною командою української економіки. Він поставить режим у повну ізоляцію. Під таку команду сімейних казнокрадів кредитів не дасть ні Європа, ні (з великою вірогідністю) Росія”.

“Якщо парламент проковтне і це неадекватне у всіх відношеннях рішення, він достроково припинить своє функціонування. Няньчитися з безвідповідальними маріонетками, місяцями чекати нової парламентської більшості Майдан не буде”, - зазначає Луценко.

Читайте такожМірошниченко прогнозує внесення кандидатури премєра у ВР наступного тижня За його словами, вихід такий: “або Уряд народної довіри на основі демократичної Конституції, або нова протестна хвиля Майдану”.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Микола Азаров подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Президент прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів. Разом з тим, Віктор Янукович доручив екс-міністрам виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Кабміну. Обов'язки глави уряду покладено на першого віце-прем'єра Сергія Арбузова.

На сьогодні Президент України Віктор Янукович поки що не вніс до ВР кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України.

12 лютого представник Президента у Верховній Раді України, народний депутат України Юрій Мірошниченко зазначив, що більш імовірним є внесення кандидатури прем'єр-міністра на розгляд парламенту на наступному тижні.

Він сказав: “Сьогодні я говорити про дату внесення кандидатури прем'єр-міністра не можу”. “Більш вірогідно, що це буде на наступному тижні, а не на цьому тижні”, - зазначив Мірошниченко.

За його словами, все залежатиме від переговорів, які зараз проводяться.