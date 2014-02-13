Янукович вдруге за два останніх дні зустрівся з Фюле

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час зустрічі у Києві було продовжено обговорення питань демократичного та мирного врегулювання політичної кризи в Україні, перспектив конституційної реформи та надання фінансово-економічної допомоги Україні з боку Євроосюзу та міжнародних фінансових організацій.

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Янукович наголосив на важливості відновлення атмосфери довіри між владою, опозицією і громадянським суспільством, а також неухильного дотримання чинного законодавства.

Він відзначив конструктивне залучення ЄС та Ради Європи до процесу стабілізації ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, перша за два останніх дні зустріч Януковича і Фюле відбулась 12 лютого.