Янукович вдруге за два останніх дні зустрівся з Фюле
Президент України Віктор Янукович зустрівся з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час зустрічі у Києві було продовжено обговорення питань демократичного та мирного врегулювання політичної кризи в Україні, перспектив конституційної реформи та надання фінансово-економічної допомоги Україні з боку Євроосюзу та міжнародних фінансових організацій.
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Янукович наголосив на важливості відновлення атмосфери довіри між владою, опозицією і громадянським суспільством, а також неухильного дотримання чинного законодавства.
Він відзначив конструктивне залучення ЄС та Ради Європи до процесу стабілізації ситуації в Україні.
Як повідомляв УНІАН, перша за два останніх дні зустріч Януковича і Фюле відбулась 12 лютого.