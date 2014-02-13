Біля Посольства США в Києві спалили портрет Нуланд

Представники Міжнародної громадської організації “Вірне козацтво” пікетували Посольство США. Вони висловили протест проти втручання США у внутрішні справи України, передає УНН.

Активісти спалили портрет помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторії Нуланд, запалювали файєри та відстріляли салют.

“Ми хотіли попередити США, що якщо вони будуть підтримувати екстремістські рухи, то одного дня громадяни України зберуться під посольством і влаштують тут „майдан“ з палаючими шинами”, — сказав голова “Вірного козацтва” Олексій Селіванов.

Зі свого боку у Посольстві США не коментують цей пікет та повідомляють, що жодних заяв і документів до Посольства США вони не передавали. Про це УНН сказала прес-аташе Я.Ференцевич.

Довідково: МГО “Вірне козацтво” також окрім України має осередки у Сербії і Російській Федерації та функціонує з 2004 року.