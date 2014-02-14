Сівкович не відсторонений від роботи в РНБО, а на лікарняному - ЗМІ

Про це "Українській правді" повідомили у його приймальні в РНБО.

"Він наразі на лікарняному", - казали у приймальні

На уточнююче питання, чи відомо, коли він має повернутися з лікарняного, у приймальні відповіли: "Поки не відомо".

Також у приймальні не змогли відповісти, з якого часу Сівкович перебуває на лікарняному.

Крім того у відділі кадрів РНБО відмовились відповідати на це питання, вимагаючи подання офіційного інформаційного запиту у паперовому вигляді.

Водночас у відділі кадрів повідомили, що наразі обов'язки секретарі РНБО виконує Олександр Медведько.

Як відомо, Сівкович, Попов та кілька керівників столичної міліції були відсторонені від виконання обов'язків та звинувачено в організації кривавого розгону мирної демонстрації на Майдані в ніч на 30 листопада.

Генпрокурор Віктор Пшонка обіцяв, що Печерський суд обере запобіжних захід Попову, Сівковичу та іншим. Водночас жодних судових засідань з цього приводу не проводилося, принаймні у Генпрокуратурі на запит "Української правди" з цього приводу не відповіли.

Пізніше на допиті Попов заявив, що він діяв за вказівкою тодішнього секретаря РНБО Андрія Клюєва, який тепер призначений главою адміністрації Януковича.

Спочатку ВР проголосувала закон, який амністував лише учасників мирних протестів, але не поширювався на силовиків, які побили людей і журналістів. Однак цей закон не виконивали, поки 16 січня провладна більшість не проголосувала зміни до закону, якими убезпечили від відповідальності і силовиків та тих, хто був причетним до розгону.

У серед у12 лютого стало відомо, що за законом про амністію суд закрив справу проти Сівковича, Попова та інших.