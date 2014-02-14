Ющенко заявив, що знає, хто його отруїв

«Це книга великого формату, там 500 сторінок, плюс ще 64 сторінки фотографій. Наклад - 3000 примірників. Точної ціни ще немає, орієнтовна - 100-150 грн», - сказав генеральний директор «Фоліо» Олександр Красовицький.

Як пишуть "Вести", у мемуарах багато спогадів про сім'ї і дитинство.

«Віктор Андрійович, наприклад, пам'ятає, як його відправили в магазин за хлібом, який завозили раз у тиждень. І там була штовханина, він упустив хлібину - і її розтоптали», - говорить Красовицький.

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Ще один трагічний спогад - про батька, який був учителем і їздив на заробітки в Західну Україну, де його вважали агентом НКВС, а вдома - завербованим бендерівцем.

У своїй книзі екс-президент пише про те, як його отруїли на дачі екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка: «На столі стояли салати. Потім подали гаряче і той нещасний плов (тільки його подавали порціями). Можливо, отрута була саме в плові», - вважає Ющенко. Імена підозрюваних йому відомі: «Але це виконавці. І всі вони зараз поза межами української юрисдикції. Мене вже декілька разів запитували журналісти, чи я знаю, хто мене отруїв. Так, я знаю. І він знає, що я знаю».

Згадує екс-президент і про проваленому договорі між Януковичем і Тимошенко: «Виникла ідея підкупити обранням Януковича президентом у парламенті: він - президент на 10 років, вона - прем'єр. Але їх взаємна недовіра стало ключем до зупинки цього сценарію».