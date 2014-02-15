Яценюк хоче цього тижня скасувати "диктаторські повноваження президента"

Про це заявив журналістам голова фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

При цьому Яценюк наголосив: «Якщо протягом тижня в стінах парламенту ми не побачимо результату – конфлікт буде вирішуватися вже не в Раді, а на вулиці».

Яценюк підкреслив, що наступного тижня в парламенті повинна бути проголосована постанова, яка відновлює редакцію Конституції 2004 року: ”Чинний президент користується повноваженнями, які йому ніхто ніколи не давав, на які він ніколи не обирався українським народом”.

”У нас є юридична і політична база, тому затягування часу з боку влади означає, що вони не готові не те що до будь-якого діалогу, вони не готові почути український народ, який вимагає нової влади, нової Конституції, нового президента”, - наголосив він.

За словами Яценюка, ”якщо протягом наступного тижня в стінах парламенту ми не побачимо результату, це означає тільки одне – що влада йде на загострення та ескалацію ситуації”: ”І тоді цей конфлікт буде вирішуватися вже не в парламенті, а на вулиці”.

”Люди вимагають дій від провладної більшості, яка своїми голосуваннями фактично утримує незаконний диктаторський режим”, - додав він.

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно можливості звільнення протестувальниками адміністративних будівель, Яценюк наголосив: ”Основне – що зараз звільнені всі люди”.

Він нагадав про заяву прокурора міста Києва стосовно того, що затримані активісти будуть звільнені лише в тому випадку, якщо протестувальники звільнять ”не просто всі приміщення, а й весь Майдан”. ”Цього не буде. Ми залишаємося в приміщенні Будинку профспілок, Українського дому, в Жовтневому палаці. Ми залишаємося на Майдані. Що стосується інших приміщень, Рада ВО ”Майдан” із цього приводу прийняла рішення, і ми будемо бачити, як будуть виконуватися в першу чергу рішення влади”, - додав Яценюк.