У Свободі заявили, що не збираються залишати КМДА

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на представника партії Едуарда Леонова.

«Ми як організована, дисциплінована політична сила виконаємо будь-яке рішення, яке ухвалить Майдан. Зараз жодного остаточного рішення про звільнення якихось будівель не існує», – сказав Леонов.

За словами депутата, з 18 лютого планується посилення протистояння, тому сили опозиції, розташовані в районі КМДА, спрямують ближче до епіцентру подій – вулиці Інститутської.

Читайте такожПравий сектор заявив про готовність звільнити вулицю ГрушевськогоНапередодні Рада ВО «Майдан» попередньо погодилася на умови закону про «амністію», згідно з яким кримінальні справи проти активістів закриють після звільнення держбудівель.

У понеділок, 17 лютого, спливає термін чинності закону про амністію для часників протестних акцій за умови звільнення, захоплених активістами, адміністративних будівель.