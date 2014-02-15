У Свободі заявили, що не збираються залишати КМДА
ВО «Свобода» поки не збирається звільняти будівлю Київської міської державної адміністрації
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на представника партії Едуарда Леонова.
«Ми як організована, дисциплінована політична сила виконаємо будь-яке рішення, яке ухвалить Майдан. Зараз жодного остаточного рішення про звільнення якихось будівель не існує», – сказав Леонов.
За словами депутата, з 18 лютого планується посилення протистояння, тому сили опозиції, розташовані в районі КМДА, спрямують ближче до епіцентру подій – вулиці Інститутської.
Читайте такожПравий сектор заявив про готовність звільнити вулицю ГрушевськогоНапередодні Рада ВО «Майдан» попередньо погодилася на умови закону про «амністію», згідно з яким кримінальні справи проти активістів закриють після звільнення держбудівель.
У понеділок, 17 лютого, спливає термін чинності закону про амністію для часників протестних акцій за умови звільнення, захоплених активістами, адміністративних будівель.