Народне віче у Луцьку відвідає Луценко
11:29, 16 лютого 2014Політика
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Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко сьогодні буде присутній на Народному віче у Луцьку.
На Народне віче у Луцьку відвідає Луценко
"Сьогодні луцький Євромайдан відвідає лідер Громадянської ініціативи «Третя українська республіка» Юрій Луценко. Народне Віче розпочнеться у Луцьку на Театральному майдані о 13:00", - повідомитла на своїй сторінці у Facebook голова прес-служби Лариса Сарган.
Після Віча луцькі євромайданівці підуть у мікрорайон ЛПЗ, щоб закликати людей до активної громадської позиції щодо подій, які відбуваються в державі.
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