Народне віче у Луцьку відвідає Луценко

"Сьогодні луцький Євромайдан відвідає лідер Громадянської ініціативи «Третя українська республіка» Юрій Луценко. Народне Віче розпочнеться у Луцьку на Театральному майдані о 13:00", - повідомитла на своїй сторінці у Facebook голова прес-служби Лариса Сарган.

Після Віча луцькі євромайданівці підуть у мікрорайон ЛПЗ, щоб закликати людей до активної громадської позиції щодо подій, які відбуваються в державі.