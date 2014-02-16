Народне віче у Луцьку відвідає Луценко

11:29, 16 лютого 2014
Політика
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Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко сьогодні буде присутній на Народному віче у Луцьку. 

Юрий Луценко

"Сьогодні луцький Євромайдан відвідає лідер Громадянської ініціативи «Третя українська республіка» Юрій Луценко. Народне Віче розпочнеться у Луцьку на Театральному майдані о 13:00", - повідомитла на своїй сторінці у Facebook голова прес-служби Лариса Сарган.

Після Віча луцькі євромайданівці підуть у мікрорайон ЛПЗ, щоб закликати людей до активної громадської позиції щодо подій, які відбуваються в державі.

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