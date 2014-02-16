У Дніпропетровську учасники віче за участю Кличка затримали двох зловмисників із зеленкою та яйцями

Сьогодні у Дніпропетровську під час Народного віча за участю лідера партії “УДАР” Віталія Кличка, що проходить у парку Глоби, учасники акції біля трибуни затримали двох чоловіків з пакунками зеленки, коробкою курячих яєць, шприцами та медичними грушами.

Як передає кореспондент УНІАН, зловмисників активісти передали працівникам міліції. Правоохоронці після фіксації речових доказів забрали їх на експертизу. Ймовірно, зловмисники намагалися облити зеленкою Кличка. Віче триває, у ньому беруть участь близько 2 тис. осіб.

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