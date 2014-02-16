Євромайданівці нічого не пошкодили в Тернопільській ОДА за три тижні - голова

Як повідомляє прес-служба ОДА, про це він сказав сьогодні на робочому місці під час інтерв’ю представникам місцевого державного телеканалу та радіо.

Читайте такожАваков заявляє про виконання мітингувальниками всіх умов закону про амністію Хоптян також подякував народним депутатам та керівникам опозиційних партій за прийняте рішення щодо розблокування обласної державної адміністрації.

«Цей крок дозволить більш якісніше виконувати обов’язки голові, заступникам і всім працівникам ОДА задля забезпечення та покращення життєдіяльності області», – сказав голова ОДА.

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Він також стверджує, що розблокування ОДА є результатом домовленостей влади та опозиції не лише на центральному рівні, а й на рівні області.

«Я четвертий рік працюю на посаді голови Тернопільської ОДА. За цей час були випадки блокувань і кабінету, і приміщень адміністрації, але щоразу ми сідали за стіл переговорів і вирішували проблеми. І так відбулося цього разу. Попри те, що домовленості та переговори проводилися на центральному рівні, я теж вів перемовини на місцевому рівні: з головою обласної ради, з народними депутатами, які представляють Тернопільщину», - сказав Хоптян.

Як повідомляв УНІАН, з 23 січня активісти тернопільського Євромайдану спільно з депутатами облради цілодобово перебувають в приміщенні обласної ради та облдержадміністрації.

Люди зокрема хотіли зустрітися з головою облдержадміністрації Валентином Хоптяном, щоб спонукати його написати заяву на звільнення.

Хоптян з 23 січня у свій кабінет в приміщенні ОДА не приходив, у прес-службі повідомляли, що він працює в кабінетах інших структурних підрозділів ОДА або в приміщенні обласних організацій.

Депутати облради від ВО «Свобода» навіть звернулися в міліцію з порханням знайти голову ОДА, оскільки впродовж 3 тижнів не могли з ним зустрітись.