З'явилося відео погрому в КМДА

Час на відеозаписі показує, що погром в КМДА відбувся вже після передачі будівлі активістами Євромайдану представникам ОБСЄ та міській владі.

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Окрім того ще один відеозапис на якому видно як невідомі молодики ногами вибивають двері в кабінети.