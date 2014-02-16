З'явилося відео погрому в КМДА

22:46, 16 лютого 2014
Політика
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В інтернеті з'явилось відео погрому на 6-му поверсі будівлі КМДА,  зроблене камерами спостережень, встановленими у приймальнях та кабінетах адміністрації.

Час на відеозаписі показує, що погром в КМДА відбувся вже після передачі будівлі активістами Євромайдану представникам ОБСЄ та міській владі.

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Окрім того ще один відеозапис на якому видно як невідомі молодики ногами вибивають двері в кабінети.

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