З'явилося відео погрому в КМДА
22:46, 16 лютого 2014Політика
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В інтернеті з'явилось відео погрому на 6-му поверсі будівлі КМДА, зроблене камерами спостережень, встановленими у приймальнях та кабінетах адміністрації.
Час на відеозаписі показує, що погром в КМДА відбувся вже після передачі будівлі активістами Євромайдану представникам ОБСЄ та міській владі.
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Окрім того ще один відеозапис на якому видно як невідомі молодики ногами вибивають двері в кабінети.
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