Стало відомо, про що говоритимуть Яценюк, Кличко та Меркель у Берліні

Лідери опозиції планують обговорити сьогодні з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель необхідність уникнути кровопролиття в Україні й зупинити політичну та економічну кризу.

Про це сказав голова політради ВО “Батьківщина” Арсеній Яценюк журналістам в аеропорту перед відльотом до Берліна, де відбудеться його спільна з головою фракції «УДАР» Віталієм Кличком зустріч із канцлером ФРН та представниками фракції ХДС/ХСС в Бундестазі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», Яценюк висловив переконання, що європейські партнери можуть надати реальну підтримку Україні в умовах економічної та політичної кризи в державі.

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Одне з вирішень, яке зараз є на столі, за його словами, - це “формування коаліційного уряду”: “Лише в тому випадку, якщо в нас буде новий надійний коаліційний уряд, західні партнери нададуть йому фінансову підтримку”.

“Уряд повинен відновити переговори з МВФ щодо нового кредиту, а також, звичайно, з нашими європейськими партнерами, щоб перезавантажити наші відносини з ЄС”, - наголосив Яценюк.

Щодо політичної складової, він підкреслив, що Україна потребує всеохопних та термінових політичних реформ, зокрема, конституційної реформи, реформи в судовій системі, Генпрокуратурі.

“Але головне для нас – уникнути кровопролиття та банкрутства держави, що може відбутися, якщо чинний Президент робитиме кроки, які він робить останні три з половиною роки”, - підкреслив голова політради “Батьківщини”.

“Необхідність уникнути кровопролиття й зупинити політичну та економічну кризу – це ключові меседжі, які ми хочемо донести до канцлера Меркель”, - сказав Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно подальших дій опозиції в парламенті, Яценюк нагадав, що опозиція вимагає включити до порядку денного Верховної Ради спеціальний конституційний акт щодо тексту Конституції 2004 року.

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“Коституційний суд не має законного права відміняти Конституцію, і немає жодного акту, який повертає Конституцію 1996 року”, - зазначив він.

“Наша ключова вимога – відновлення балансу влад в Україні, відновлення конституційного ладу та повернення до тексту Конституції 2004 року”, - підкреслив він.

Яценюк ще раз наголосив, що йдеться про повернення до тексту Конституції 2004 року: “Не йдеться про зміни до Конституції. Адже ми переконані, що для того, аби мати нову Конституцію, в Україні необхідно почати всеохопний та довготривалий процес змін до Основного закону”.