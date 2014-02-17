Президент ЄП розповів, у якому випадку асоціація з Україною стане проблематичною

Приєднання України до Євразійського економічного союзу, який має розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року, зашкодить створенню зони вільної торгівлі між ЄС та Україною.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив Президент Європейського парламенту Мартін Шульц.

"Угода про асоціацію з ЄС не заперечує добросусідських зв'язків та чудову співпрацю з Росією і взагалі з країнами СНД чи Митного союзу. Однак приєднання України до Євразійського союзу зробить зону вільної торгівлі з ЄС проблематичною з простої причини несумісності в плані норм та регуляцій", - сказав Шульц.

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"В будь-якому разі всі суверенні держави мають право ухвалювати власні зовнішньополітичні рішення без зовнішнього тиску. Асоціація та зона вільної торгівлі з ЄС, яку роками український уряд визначав як свою головну стратегічну мету перед несподіваною відмовою від підписання за тиждень до Вільнюського саміту, залишається потужним перетворювальним механізмом, який допоможе збудувати заможність та стабільність в Україні", - додав Президент Європарламенту.

Як повідомлялося, наприкінці 2011 року уряди Росії, Білорусі та Казахстану створили Євразійську економічну комісію (ЄЕК), що стала постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору. А з 1 січня 2015 року почне роботу Євразійський економічний союз, до якого запрошують долучитися і Україну.