Доповідачі ПАРЄ їдуть в Київ для зустрічі з Януковичем і опозицією

Про це повідомив РИА Новости співробітник апарату Асамблеї.

В ході січневої сесії ПАРЄ відбулися термінові дебати щодо ситуації в Україні. Після двогодинної дискусії Асамблея прийняла підготовлену Репс і Лундін резолюцію, яка, зокрема, зберігає можливість позбавлення української делегації права голосу на сесії у квітні. У документі також міститься пункт про тиск росії на Україну.

Говорячи про майбутній візит, співрозмовник агентства зазначив, що він стане дванадцятим. В ході перебування в країні доповідачі планують зустрітися з Януковичем, а також з лідерами опозиції - Віталієм Кличком, Арсенієм Яценюком та Олегом Тягнибоком.

Візит до української столиці триватиме до 21 лютого.