Доповідачі ПАРЄ їдуть в Київ для зустрічі з Януковичем і опозицією
05:08, 18 лютого 2014Політика
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Співдоповідачі ПАРЄ з моніторингу зобов'язань України перед Радою Європи Майліс Репс (Естонія) та Марієтта де Пурбе-Лундін (Швеція) у вівторок відправляються в Київ, де планують зустрітися з президентом України Віктором Януковичем, а також з лідерами опозиції
Доповідачі ПАРЄ їдуть в Київ для зустрічі з Януковичем і опозицією / Жак Деньє, Рада Європи
Про це повідомив РИА Новости співробітник апарату Асамблеї.
В ході січневої сесії ПАРЄ відбулися термінові дебати щодо ситуації в Україні. Після двогодинної дискусії Асамблея прийняла підготовлену Репс і Лундін резолюцію, яка, зокрема, зберігає можливість позбавлення української делегації права голосу на сесії у квітні. У документі також міститься пункт про тиск росії на Україну.
Говорячи про майбутній візит, співрозмовник агентства зазначив, що він стане дванадцятим. В ході перебування в країні доповідачі планують зустрітися з Януковичем, а також з лідерами опозиції - Віталієм Кличком, Арсенієм Яценюком та Олегом Тягнибоком.
Візит до української столиці триватиме до 21 лютого.
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