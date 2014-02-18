З'явилося відео побиття міліціонерів і службовців ВВ
14:45, 18 лютого 2014Політика
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Радикали з числа мітингувальників у центрі Києві жорстоко б'ють співробітників міліції. Факт побиття зафіксували десятки камер журналістів
На вулиці Липській мітингувальники відтягують міліціонерів на свій бік кордону і б'ють. Таку інформацію з місця подій повідомив кореспондент телеканалу "112 Україна".
Кількох міліціонерів протестувальники намагалися роздягнути. На даний момент це вдалося припинити. На прямому включенні з місця події видно, як мітингувальники сильно побили одного з правоохоронців. Йому знадобився лікар. Він втратив свідомість.
Частина мітингувальників намагається рятувати деяких захоплених міліціонерів від побиття агресивними учасниками протестів. Постраждалих на руках відносять до машин швидкої допомоги. Журналісти порушили принцип невтручання і також допомогли відтягнути побитих правоохоронців з поля бою до швидким, повідомив кореспондент.
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