З'явилося відео побиття міліціонерів і службовців ВВ



На вулиці Липській мітингувальники відтягують міліціонерів на свій бік кордону і б'ють. Таку інформацію з місця подій повідомив кореспондент телеканалу " 112 Україна ".

Кількох міліціонерів протестувальники намагалися роздягнути. На даний момент це вдалося припинити. На прямому включенні з місця події видно, як мітингувальники сильно побили одного з правоохоронців. Йому знадобився лікар. Він втратив свідомість.

Частина мітингувальників намагається рятувати деяких захоплених міліціонерів від побиття агресивними учасниками протестів. Постраждалих на руках відносять до машин швидкої допомоги. Журналісти порушили принцип невтручання і також допомогли відтягнути побитих правоохоронців з поля бою до швидким, повідомив кореспондент.