Єфремов заявляє, що лідери опозиції винні у сьогоднішніх подіях

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Він підкреслив, «якщо керівники опозиції думають, що вони уникнуть відповідальності, яку вони на себе взяли, закликаючи людей приїжджати у Київ, братися за зброю і займатися тут злочинами, то вони помиляються. Навряд чи вони теж уникнуть відповідальності».

Читайте такожЦарьов заявляє про вбивство двох співробітників офісу ПР

Єфремов сказав, що не знає, яка це буде відповідальність, але, «як правило, тих людей, які винні в розпалюванні громадянського протистояння, їх історія знаходить».

Він заявив, що радикальні елементи, які були активістами Майдану, мали на руках зброю. Єфремов також заявив, що сьогодні була захоплена низка будівель у центрі міста, в тому числі офіс Партії регіонів. За його словами, коли мітингувальники почали підпалювати під'їзди житлових будинків і почали трощити прилеглі офіси у центрі міста, в тому числі офіс Партії регіонів, то «коли вийшов представник з офісу ПР, чоловік і спробував звернутися до демонстрантом, парламентер, сказати, що ви підпалили офіс, а там перебувають жінки, то давайте ми виведемо жінок, то його просто вбили» . «І ми маємо на сьогодні вбивство, яке свідомо спровоковане тими людьми, які хтось намагається називати мирними демонстрантами», - сказав Єфремов.

Читайте такожНа Липській Беркут і титушки відбили офіс ПР, мітингувальники спалили авто

За його словами, також з офісу ПР «вивели ще одного представника, якого ми не можемо знайти і кажуть, що він перебуває нібито в районі Майдану - його туди забрали». За його словами, також поки що ПР не може знайти ще двох юристів. «Ми їх також шукаємо, але поки знайти не можемо», - сказав Єфремов.