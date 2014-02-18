Парламент Криму просить Януковича вжити надзвичайних заходів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві президії, поширеній сьогодні ввечері.

”Сьогодні ми вимагаємо від Вас, як голови держави, рішучих дій і прийняття надзвичайних заходів. Цього чекають і сотні тисяч кримчан, які голосували за вас на президентських виборах в надії на стабільність в країні”, - йдеться заяві.

Автори документа стверджують, що в Криму вкрай стривожені подіями в центрі Києва.

«Бійня на вулицях столиці доводить, що опозиція сприйняла численні поступки з боку влади як прояв слабкості, а закон про амністію використовувала як перепочинок перед новою спробою силою взяти владу в країні”, - вважають у ВР Криму.

”Бойовики з ВО ”Свобода”, ”Правого сектора” та інших екстремістських організацій оголосили загальну мобілізацію і закликають людей з вогнепальною зброєю виходити на барикади. Вже є перші жертви їх злочинних діянь. 18 лютого від рук бандитів, що розперезалися, загинули ні в чому не винні люди. Це вже не мирні акції протесту, про які постійно твердять лідери опозиції і заангажовані засоби масової інформації, і навіть не масові заворушення. Це - початок громадянської війни, про загрозу якої кримський парламент попереджав неодноразово”, - наголошується в заяві президії.

«Шанс зберегти основи конституційного ладу і єдність України ще є. Завтра його може не бути. У разі подальшої ескалації громадянського протистояння Верховна Рада Автономної Республіки Крим залишає за собою право закликати жителів автономії встати на захист громадянського миру і спокою на півострові», - додали автори заяви.