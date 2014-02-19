Бізнесмен Пінчук закликає вирішити конфлікт мирно

“Віднині величезна відповідальність лежить на всіх – на владі, на опозиції, на лідерах громадськості, бізнесі. Всі сторони мають вжити настільки рішучі кроки до знаходження компромісу, до яких не були готові навіть сьогодні вранці. Для всіх нас любов до України має переважити всі інші почуття й інтереси”, – зазначив Пінчук, передає Радіо “Свобода”.

Читайте такожАхметов закликав владу і опозицію до негайних переговорів

Раніше із закликом припинити кровопролиття виступив бізнесмен Рінат Ахметов.