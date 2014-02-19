Переговори Януковича з Кличком провалилися

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як зазначили у прес-службі, з посиланням на Кличка, Президент заявив лідерам опозиції, що люди на Майдані повинні припинити протистояння і розійтися по домівках.

”Янукович абсолютно неадекватно реагує на ситуацію. Все, про що він говорив - це про те, щоб лідери опозиції закликали людей на Майдані припинити протистояння і покласти зброю. Незрозуміло, яку зброю він мав на увазі, якщо в центрі Києва силовики жорстоко розстрілюють мітингувальників. Я ж вважаю, що влада повинна негайно відвести силовиків і припинити криваве протистояння, бо гинуть люди. І я сказав про це Януковичу. Поки ллється кров які можуть бути переговори? Але, на жаль, розуміння ситуації у нього немає”, - сказав Кличко після переговорів з Януковичем.

З Адміністрації Президента лідер ”УДАРу” поїхав на Майдан.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про десятки загиблих і більш як тисячу поранених.