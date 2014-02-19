У Києві Будинок профспілок знищено вогнем
09:51, 19 лютого 2014Політика
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У Києві Будинок профспілок знищений вогнем. Активісти звинувачують у підпалі будинку правоохоронців, а силовики перекладають відповідальність на "Правий сектор".
Фото Facebook Evgen Buderatsky
Сьогодні о першій годині ночі речник ”Свободи” Олександр Аронець на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив, що ”Беркут” підпалив Будинок профспілок. ”Профспілки горять. Намагаємося загасити. ”Беркут” намагається залізти всередину через другий поверх ”, - написав він. ”Беркут” потрапив у Профспілки. На 6 поверсі”, - додав він пізніше.
Читайте такожМіліція звинувачує «Правий сектор» у підпалі Будинку профспілокВ годину ночі вогонь у Будинку профспілок поширився на 3-й і 4-й поверхи, люди хотіли вистрибувати з вікон. Активісти натягнули брезент, щоб люди змогли покинути будівлю, вистрибнувши з вікон.
Очевидці заявляли, що ”Беркут” всередині будівлі кидає ”коктейлі Молотова”.
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