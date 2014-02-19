Мер Житомира склав з себе повноваження керівника міськорганізації ПР



Як передає кореспондент УНІАН, про це Дебой сказав сьогодні в ефірі Житомирської обласної держтелерадіокомпанії.

”Я склав з себе повноваження керівника Житомирської міської організації Партії регіонів”,- зазначив Дебой.

Такі свої дії він пояснив тим, що більшість мерів українських міст, за його словами, стоять поза політикою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі депутати від Партії регіонів у міськраді прийняли рішення про саморозпуск цієї фракції.

За словами депутата Житомирської міської ради від ПР Світлани Пивоварової, ”таке рішення депутати прийняли сьогодні на засіданні фракції”.

Вимогу саморозпуску Партії регіонів у Житомирі висунули сьогодні активісти житомирського Майдану.

Житомирському Майдані зібрали кілька сотень підписів під зверненням до голови Житомирської ОДА Сергія Рижука та Житомирський Майдан також вимагав від міського голови Дебоя заборони в регіоні діяльності ПР та КПУ, термінового відкликання бійців житомирського «Беркуту» з Києва, а також готовності медзакладів Житомира та області прийняти поранених під час масових акцій у столиці». Це звернення делегація від Майдану передала керівництву ОДА.