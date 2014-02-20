Сьогодні о 9 ранку продовжаться переговори Януковича і опозиції
06:25, 20 лютого 2014Політика
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У четвер, 20 лютого, о 9 ранку продовжаться переговори Віктора Януковича і опозиції.
Це буде вже сьомий раунд переговорів
Про це пише Мустафа Найєм на сторінці Євромайдану в Facebook.
"Це буде вже сьома зустріч сторін", - пише Найєм.
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Описуючи вчорашній раунд переговорів, Найєм зазначив, що Віктор Янукович категорично відмовляється говорити про свою відставку і участь в переговорах ЄС або США. Опозиція зі свого боку відмовляється від пропозиції у відповідь Віктора Януковича про участь у переговорах Росії.
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