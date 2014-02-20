Сьогодні о 9 ранку продовжаться переговори Януковича і опозиції

Про це пише Мустафа Найєм на сторінці Євромайдану в Facebook.

"Це буде вже сьома зустріч сторін", - пише Найєм.

Читайте такожЗавершилася зустріч лідерів опозиції з Януковичем

Описуючи вчорашній раунд переговорів, Найєм зазначив, що Віктор Янукович категорично відмовляється говорити про свою відставку і участь в переговорах ЄС або США. Опозиція зі свого боку відмовляється від пропозиції у відповідь Віктора Януковича про участь у переговорах Росії.