Мітингувальники витіснили "Беркут" з Майдану та зайняли Жовтневий палац

У Києві мітингувальники зайняли Жовтневий палац та пішли у наступ організованими колонами.

Як передає кореспондент УНІАН, «Беркут» відійшов до вулиці Ольгінської і продовжує використовувати гранати зі сльозогінним газом. Проте, мітингувальники продовжують наступ. Мітингувальників на вулиці Інститутській близько 3 тисяч. Наразі частина демонстрантів активно укріплюють барикади за допомогою покришок, елементів залізного паркану, палиць, діжок та іншого приладдя.

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