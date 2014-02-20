Мітингувальники витіснили "Беркут" з Майдану та зайняли Жовтневий палац

09:20, 20 лютого 2014
Політика
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У Києві мітингувальники зайняли Жовтневий палац та пішли у наступ організованими колонами.

Як передає кореспондент УНІАН, «Беркут» відійшов до вулиці Ольгінської і продовжує використовувати гранати зі сльозогінним газом.

Проте, мітингувальники продовжують наступ.

Мітингувальників на вулиці Інститутській близько 3 тисяч.

Наразі частина демонстрантів активно укріплюють барикади за допомогою покришок, елементів залізного паркану, палиць, діжок та іншого приладдя.

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