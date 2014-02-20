Мітингувальники витіснили "Беркут" з Майдану та зайняли Жовтневий палац
09:20, 20 лютого 2014Політика
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У Києві мітингувальники зайняли Жовтневий палац та пішли у наступ організованими колонами.
Як передає кореспондент УНІАН, «Беркут» відійшов до вулиці Ольгінської і продовжує використовувати гранати зі сльозогінним газом.
Проте, мітингувальники продовжують наступ.
Мітингувальників на вулиці Інститутській близько 3 тисяч.
Наразі частина демонстрантів активно укріплюють барикади за допомогою покришок, елементів залізного паркану, палиць, діжок та іншого приладдя.
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