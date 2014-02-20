Українці заблокували вже четвертий пункт пропуску на кордоні з Польщею

Про це УНІАН повідомила прес-служба польських прикордонників.

”Зараз з української сторони заблоковані дороги до чотирьох пунктів: Корчова-Краківець, Медика-Шегині, Крощенко-Смільниця та Хребенне-Рава-Руська”, - відзначено у повідомлені.

Українці пропускають до кордону лише поодинокі приватні автомобілі та автобуси.

”Водіїв вантажних автомобілів не пропускають через блокаду, та вони повинні користуватися іншими пунктами пропуску”, - відзначила прес-служба.

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Усі заблоковані пункти знаходяться у Львівській області, де залишилося лише один незаблокований - ”Будомєж-Грушев”. Решта автомобільних ПП знаходяться у Волинській області.

Раніше сьогодні польські прикордонники повідомляли про заблокування українцями 3 пунктів пропуску.

Як повідомляв УНІАН, торік наземні автомобільні пункти пропуску перетнули 5,96 млн автомобілів, з яких найбільше було приватних авто - 5,1 млн.

Кордон перетнули також майже 750 тисяч вантажних автомобілів та понад 80 тис автобусів.