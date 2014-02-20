Кличко - силовикам: Не чиніть опору, і люди вас виведуть живими

Про це йдеться у зверненні Кличка, переданому УНІАН прес-службою «УДАРу».

«Я звертаюся до усіх силовиків: Бійці «Беркуту» і внутрішніх військ, не виконуйте злочинних наказів, захищайте народ! Не чиніть опору, і люди вас виведуть живими, але не відстрілюйтесь. Це насилля треба зупинити. І ви можете допомогти це зробити!», - наголосив Кличко.

За його словами, «крісло Януковича не варте таких жертв. І з вашого боку теж».

Кличко також закликав снайперів піти з дахів будинків.

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За словами лідера «УДАРу», всі силовики, які перейдуть на бік народу, матимуть гарантії безпеки.

«Зараз не час для особистої помсти. Це - не ваша війна. Це війна Яуковича проти народу! І народ йому не здолати», - додав він.

Також Кличко закликав військовослужбовців не вчиняти насильницьких дій щодо громадян.

«Не дайте себе використати у війні проти громадян, яким ви давали присягу і яких маєте захищати! Будьте з людьми! Не виконуйте злочинних наказів влади, проти якої повстала країна», - наголоси він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Києві поновилося протистояння між правоохоронцями та мітингувальниками.

За даними прес-служби Всеукраїнського об’єднання «Свобода», із боку Інститутської по людях відкрили вогонь снайпери та автоматники. Зараз у готелі «Україна» - тіла 12 загиблих від вогнепальних поранень. Дуже багато поранених.

За даними МОЗ, внаслідок загострення сутичок у центрі міста сьогодні, загинуло 7 осіб, з них 2 – співробітники МВС.

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Сьогодні координатор Штабу національного спротиву Олександр Турчинов зі сцени Майдану заявив, що військослужбовцям, внутрішнім військам, ”Беркуту” і працівникам МВС видають бойову автоматичну зброю з тим, щоб вони вели прицільний вогонь на ураження по мирним громадянам, які зібрались на Майдані.

Загалом станом на 12.00 сьогодні з 18 лютого до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулося 505 постраждалих під час сутичок у центрі столиці, 292 з них госпіталізовано. З початку сутичок померло 35 осіб, з них – 9 в закладах охорони здоров’я.