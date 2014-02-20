Москва вимагає від лідерів Майдану негайно «припинити кровопролиття» - МЗС РФ

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

"Ми підтверджуємо нашу вимогу про те, щоб лідери "площі" негайно зупинили кровопролиття, продовжували пошук мирних розв'язок кризи без погроз і ультиматумів. Ситуація може і повинна бути врегульована в рамках конституційних прерогатив діючої влади України", - заявив Лукашевич журналістам.

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Він зазначив, що те, що відбувається в Україні, є відвертою спробою державного перевороту і силового захоплення влади.

«Немає сумніву, і це знов показують сьогоднішні події, особливо коли бойовики все ширше застосовують вогнепальну зброю, - йдеться про відверту спробу державного перевороту і силового захоплення влади. Ми рішуче засуджуємо дії радикалів-екстремістів, на яких лежить основна відповідальність за насильство і криваве свавілля», - сказав Лукашевич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Києві поновилося протистояння між правоохоронцями і мітингувальниками.

За даними прес-служби Всеукраїнського об'єднання «Свобода», з боку Інститутської по людях відкрили вогонь снайпери і автоматники. Зараз у готелі «Україна» - тіла 12 загиблих від вогнепальних поранень. Дуже багато поранених.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в результаті загострення зіткнень у центрі міста сьогодні, загинули 7 чоловік, з них 2 – співробітники МВС.

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Сьогодні координатор Штабу національного опору Олександр Турчинов зі сцени Майдану заявив, що військовослужбовцям, внутрішнім військам, "Беркутові" і працівникам МВС видають бойову автоматичну зброю з тим, щоб вони вели прицільний вогонь на ураження по мирних громадянах, присутніх на Майдані.

В цілому, станом на 12.00 сьогодні, з 18 лютого до бригад екстреної медичної допомоги і до установ охорони здоров'я міста Києва по медичну допомогу звернулися 505 постраждалих під час зіткнень у центрі столиці, 292 з них госпіталізовані. З початку сутичок померли 35 чоловік, з них – 9 в установах охорони здоров'я.

Адміністрація Президента і лідери опозиції звинуватили один одного у порушенні домовленості про перемир'я.